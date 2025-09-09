To Netflix θα μεταδώσει τους αγώνες για το Six Kings Slam

Επενδύει ξανά στο τένις. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το Netflix επενδύει ξανά στο τένις και αγόρασε τα δικαιώματα του δυνατότερου τουρνουά επίδειξης της χρονιάς, Six Kings Slam, που θα γίνει τον ερχόμενο Οκτώβριο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου, οι κορυφαίοι παίκτες του κόσμου θα βρίσκονται στο Ριάντ, για το σπουδαίο και πολύ πλούσιο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam.

Θα αγωνιστούν οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Γιανίκ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ, Αλεξάντερ Σβέρεφ και άλλοι, που θα διεκδικήσουν το εξωφρενικό ποσό των 6 εκατομμυρίων δολαρίων που θα πάρει ο νικητής, παίζοντας δύο ή τρία παιχνίδια,

Επιπλέον, όλοι θα κερδίσουν από 1,5 εκατομμύριο δολάρια μόνο για τη συμμετοχή (!).

Το Netflix, που τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει αρκετά στο τένις και έχει πειραματιστεί και με την ζωντανή μετάδοση αθλητικών διοργανώσεων, αγόρασε τα τηλεοπτικά δικαιώματα και θα είναι ο επίσημος broadcaster του μεγάλου event.

