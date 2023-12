Στα πιο αστεία αθλητικά στιγμιότυπα του 2023 ο Τσιτσιπάς (vid)

Κάθε χρόνο το Eurosport συγκεντρώνει τις πιο αστείες αθλητικές στιγμές της χρονιάς και για το 2023, συμπεριέλαβε κι ένα σκηνικό με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Συγκεκριμένα, έχει να κάνει με μια γυναίκα που παρακολουθούσε από κοντά την αναμέτρηση του κορυφαίου Έλληνα τενίστα στο Australian Open. Μετά το τέλος ενός εκ των αγώνων που έδωσε ο Τσιτσιπάς, γύρισε προς τον πάγκο του και πέταξε την πετσέτα του σε πιτσιρικάδες που τον αποθέωναν.

Εκείνη τη στιγμή, έτυχε να πέσει το τσαντάκι μίας γυναίκας από το κοινό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκείνη αντί να απευθυνθεί σε κάποιο ball boy, ζήτησε από τον Έλληνα αθλητή να της το επιστρέψει!

Το βίντεο περιέχει διάφορες πτώσεις, ατυχήματα και πολύ... γέλιο από διάφορα σπορ:



𝙒𝙝𝙤𝙤𝙥𝙨! 🤣



We recount some of the top sporting 𝙛𝙖𝙞𝙡𝙨 of the year! ⏮️ pic.twitter.com/svL9y34hsn