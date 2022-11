O απίθανος Ρούνε λύγισε στον τελικό τον Τζόκοβιτς! (vids)

Ο 19χρονος Χόλγκερ Ρούνε έκανε την ανατροπή κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παρίσι, κέρδισε τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας του (ATP 1000) και μπαίνει αύριο για πρώτη φορά στο Top 10!

Μετά από ένα συναρπαστικό ματς διάρκειας 2 ωρών και 34 λεπτών, ο ταλαντούχος Δανός, Νο.18 στον κόσμο, επικράτησε του 35χρονου Σέρβου (Νο.7) με 3-6, 6-3, 7-5 και σήκωσε το τρίτο τρόπαιο στην καριέρα του (όλοι κερδισμένοι φέτος). Χάρη στην εκπληκτική πορεία του στο Μπερσί, μάλιστα, θα ταξιδέψει στο ATP Finals του Τορίνο (13-20/11) ως alternate!

Ήταν ο τέταρτος διαδοχικός τελικός του (!) και έγινε... Master του Παρισιού με πέντε νίκες σε βάρος παικτών της πρώτης δεκάδας (Χούρκατς, Ρούμπλεφ, Αλκαράθ, Αλιασίμ, Τζόκοβιτς), μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία! Τρομερή εξέλιξη από έναν τενίστα που ξεκίνησε τη σεζόν ως Νο.103 του κόσμου.

Εκτός των άλλων, έσπασε και το σερί του Νόλε, που μετρούσε 20 διαδοχικές νίκες από το ξεκίνημα του Wimbledon, καθώς και 13 διαδοχικές νίκες στο Παρίσι, όπου υπερασπιζόταν τον τίτλο!

Ο Τζόκοβιτς, από την πλευρά του, έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει τον 91ο τίτλο του και να βρεθεί σε απόσταση βολής από τον Ράφα Ναδάλ (92), ενώ γνώρισε μόλις τη δεύτερη ήττα του σε οκτώ τελικούς στο Μπερσί.

Όπως και στον ημιτελικό κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Νόλε ξεκίνησε εξαιρετικά τον αγώνα και φάνηκε να είναι το απόλυτο αφεντικό, φτάνοντας με άνεση στην κατάκτηση του πρώτου σετ. Μετά, όμως, από το 0-40 και τα τρία χαμένα μπρέικ πόιντ του Σέρβου στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου, ο νεαρός τενίστας «μεταμορφώθηκε» και έπαιξε εκπληκτικό τένις, όπως έχει κάνει και όλη αυτή την εβδομάδα (αυτό το backhand του βγάζει φωτιές!)...

Πέρασε, λοιπόν, μπροστά με 3-1 και χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Όπως αναμενόταν, ήρθε στη συνέχεια η αντίδραση του Τζόκοβιτς, που έγινε φαβορί για νίκη με το μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (1-3). Ο Ρούνε, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, «έσπασε» τον αντίπαλό του και έδωσε παράταση στην αγωνία ισοφαρίζοντας στη συνέχεια σε 3-3.

Ο Νόλε είχε αρχίσει να γίνεται πιο διστακτικός και παθητικός στο παιχνίδι του, με αποτέλεσμα να δεχτεί ένα ακόμα μπρέικ στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα: στο ενδέκατο γκέιμ, όπου ο Ρούνε προηγήθηκε με 6-5 και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για το τρόπαιο.

Ακολούθησε ένα άκρως δραματικό γκέιμ, με τον Ρούνε να σβήνει παλικαρίσια έξι μπρέικ πόιντ του ασταθή Τζόκοβιτς, να χάνει ματς πόιντ με διπλό λάθος και τελικά να κλείνει τον αγώνα στη δεύτερη ευκαιρία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον αγώνα του πρώτου γύρου κόντρα στον Σταν Βαβρίνκα έσωσε τρία ματς πόιντ του πολύπειρου Ελβετού!

Ο νεαρός Σκανδιναβός, όπως είπαμε, θα κάνει νέο άλμα στην παγκόσμια κατάταξη και γράφει ιστορία για την πατρίδα του, καθώς θα γίνει αύριο ο πρώτος τενίστας από τη Δανία που μπαίνει στο Top 10 (No.10). Το βέβαιο είναι ότι αυτός ο παίκτης θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο τη νέα σεζόν...

Harder, Better, Faster, HOLGER 🏆



19-year-old @holgerrune2003 SHOCKS Djokovic to clinch his maiden Masters 1000 title in Paris!!#RolexParisMasters pic.twitter.com/C7Z2s7xWJn — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2022

All the thrills and the spills 🥵@holgerrune2003 breaks Djokovic back in STYLE in the deciding set!#RolexParisMasters pic.twitter.com/PB6ybNJWyW — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2022