Είναι επίσημο: Μεγάλο deal ανάμεσα σε FIFA και Football Manager!

Το Football Manager κάνει το μεγαλύτερο βήμα στην ιστορία του, καθώς μετά από δεκαετίες που έμενε πιστό στις λίγκες και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η σειρά αποκτά επιτέλους το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη σφραγίδα της FIFA.

Η Sports Interactive ανακοίνωσε μια πολυετή συμφωνία με τη FIFA, φέρνοντας στο παιχνίδι όλες τις μεγάλες διοργανώσεις του οργανισμού, από το FIFA World Cup και το Women’s World Cup, μέχρι το Club World Cup.

Για πρώτη φορά, οι παίκτες θα ζήσουν την εμπειρία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής σκηνής με επίσημες εμφανίσεις, broadcast γραφικά και αυθεντικό τουρνουά.

Η νέα εποχή ξεκινά με το Football Manager 26, που κυκλοφορεί στις 4 Νοεμβρίου 2025. Στην αρχή το παιχνίδι θα επικεντρώνεται στην προπονητική συλλόγων, όμως μέσα στο 2026 θα προστεθεί ένα ολοκαίνουριο σύστημα διεθνών διοργανώσεων.

Επιπλέον, το FM26 σηματοδοτεί τη μετάβαση στη νέα Unity engine, φέρνει για πρώτη φορά το γυναικείο ποδόσφαιρο, ενώ θα κυκλοφορήσει σε όλες τις πλατφόρμες, από PC και κονσόλες, μέχρι Apple Arcade και Netflix.

Πηγή: unboxholics.com