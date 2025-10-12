Kαι τώρα οι δυο τους στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν!

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έρχονται αντιμέτωποι στο ΣΕΦ (12/10 19:00) για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν συνάντησαν καμία δυσκολία στην πρεμιέρα απέναντι στο Μαρούσι επικρατώντας με 81-100 εκτός έδρας. Ο Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με 15 πόντους ενώ από 12 είχαν οι Ντόρσεϊ και Νιλικίνα, με τον τελευταίο να κάνει και το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Από την άλλη οι «πράσινοι» προέρχονται από μία σημαντική νίκη με 84-86 στην έδρα της Μπασκόνια για την Euroleague, την πρώτη τους στη χώρα των Βάσκων μετά το 2017.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Κέντρικ Ναν ο οποίος πέτυχε 30 πόντους με κορυφαία στιγμής της αναμέτρησης το buzzer-beater στο τέλος το οποίο και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Τσέντι Όσμαν (20π. 8ρ.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (15π. 10ρ.) με την τριάδα αυτή να είναι και οι μόνοι διψήφιοι σε πόντους για τον Παναθηναϊκό που έφτασε τις 2 νίκες στη διοργάνωση

Στο πρωτάθλημα το σύνολο του Αταμάν επικράτησε στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ (93-83) έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον Ντίνο Μήτογλου (22π. 7ρ.).

Το «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες πάντα έχει ένταση και δύσκολα ξεφεύγει στο σκορ. Το under 162.5 προσφέρεται στη Novibet στο 1.86.

Η ποιότητα των δύο ομάδων είναι εμφανής όμως ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν και αμφότερες ψάχνουν τα πατήματα τους. Ίσως δούμε ένα «κλειστό» παιχνίδι και το να νικήσει μία ομάδα με διαφορά 1-5 πόντους βρίσκεται στη Novibet σε απόδοση 2.62.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντιμετωπίζει προβλήματα στη θέση των γκαρντ μετά και τον τραυματισμό του Τόμας Γουόκαπ ενώ ο Εργκίν Αταμάν καλείται να λύσει τον γρίφο ποιους έξι ξένους παίκτες θα επιλέξει στη δωδεκάδα.

Σε ένα δυνατό ντέρμπι με την αδρεναλίνη να βρίσκεται στα ύψη είναι πιθανό να υπάρξουν και αρκετά φάουλ. Να υπάρξει αποβολή παίκτη με 5 φάουλ δίνεται στη Novibet σε απόδοση 2.00.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.