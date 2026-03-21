Καραλής: Πρώτος Έλληνας με τρία μετάλλια σε Παγκόσμιο κλειστού

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν, γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό στίβο.

Με αυτή την επιτυχία, έφτασε τα τρία μετάλλια σε αντίστοιχες διοργανώσεις και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, αφήνοντας πίσω του σπουδαία ονόματα όπως ο Λάμπρος Παπακώστας, η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο «Μανόλο» είχε ανοίξει τον λογαριασμό του το 2024 στη Γλασκώβη με χάλκινο μετάλλιο (5,86μ.), ενώ το 2025 στη Νανζίνγκ είχε κατακτήσει το ασημένιο με άλμα στα 6,05μ. Στο Τόρουν επανέλαβε την ίδια επίδοση (6,05μ.), ανεβαίνοντας ξανά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Έτσι, με δύο ασημένια και ένα χάλκινο, βρίσκεται πλέον στην κορυφή της σχετικής λίστας για την Ελλάδα σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα κλειστού στίβου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μίλτος Τεντόγλου έχει την ευκαιρία να φτάσει και εκείνος τα τρία μετάλλια, καθώς συμμετέχει στον τελικό του μήκους στη διοργάνωση.

Τα μετάλλια της Ελλάδας

ΧΡΥΣΑ

Μίλτος Τεντόγλου 2024 Γλασκόβη Μήκος 8,22μ.

Μίλτος Τεντόγλου 2022 Βελιγράδι Μήκος 8,55μ.

Κώστας Φιλιππίδης 2014 Σόποτ Επί κοντώ 5,80μ.

Δημήτρης Χονδροκούκης 2012 Κωνσταντινούπολη Ύψος 2,33μ.

Κατερίνα Θάνου 1999 Μαεμπάσι 60μ. 6.96

Χάρης Παπαδιάς 1997 Παρίσι 60μ. 6.50

Κατερίνα Κόφφα 1997 Παρίσι 200μ. 22.76

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

Εμμανουήλ Καραλής 2025 Ναντζίνγκ Επί κοντώ 6,05μ.

Λάμπρος Παπακώστας 1997 Παρίσι Ύψος 2,32μ.

Λάμπρος Παπακώστας 1995 Βαρκελώνη Ύψος 2,35μ.

Εμμανουήλ Καραλής 2026 Τόρουν Επί κοντώ 6,05μ.

ΧΑΛΚΙΝΑ