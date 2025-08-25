Τόκιο 2025: 17 Έλληνες στη λίστα πρόκρισης, σε αναμονή τρεις

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των συμμετοχών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στην Ιαπωνία έχει ξεκινήσει.

Η διαδικασία συγκέντρωσης βαθμών ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στην 27η Αυγούστου, όταν θα δοθεί στη δημοσιότητα η τελική κατάταξη του Road to Tokyo, ενώ μέχρι τις 30/8 θα έχουν γίνει οι απαραίτητες εκκαθαρίσεις και ακυρώσεις.

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μετρά 18 αθλητές και αθλήτριες σε θέση πρόκρισης, αν και στην πράξη είναι 17, αφού η Κατερίνα Στεφανίδη δεν αγωνίστηκε φέτος λόγω μητρότητας. Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της συμμετοχής του Μιχάλη Αναστασάκη στη σφυροβολία, καθώς ήδη τρεις Έλληνες έχουν εξασφαλίσει θέση και το όριο ανά χώρα είναι τρεις.

Από την άλλη, τρεις διεθνείς βρίσκονται «οριακά εκτός» αλλά περιμένουν τις τελικές εκκαθαρίσεις για να κριθεί η παρουσία τους: ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος, ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία και η Παναγιώτα Τσινοπούλου στα 20 χλμ. βάδην.

Τα όρια για τα αγωνίσματα τους έχουν σημειώσει:

Μίλτος Τεντόγλου (μήκος)

Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ)

Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός)

Άγγελος Μαντζουράνης (σφυροβολία)

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (35 χλμ. βάδην)

Πρόκριση με ranking έχουν αυτή τη στιγμή:

Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία) 15/36

Κώστας Ζάλτος (σφυροβολία) 20/36

Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ) (26/36)

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. βάδην) 48/50 & (35 χλμ. βάδην) 44/50

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (200 μ.) 36/48

Τατιάνα Γκούσιν (ύψος) 22/36

Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία) 25/36

Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ) 27/36

Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν) 31/36

Όλγα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην) 39/50

Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην) 48/50

Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην) 49/50

Στην αναμονή για το τελικό ranking: