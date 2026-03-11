Ζαμπίδης εναντίον Μέιγουεδερ στο «Battle of the Legends»

Ένας αγώνας που θα βάλει στο ίδιο ρινγκ δύο θρύλους των μαχητικών αθλημάτων θα λάβει χώρα στην Αθήνα, αφού ο Φλόιντ Μέιγουεδερ θα αντιμετωπίσει τον Μιχάλη Ζαμπίδη στις 27 Ιουνίου 2026 στο πλαίσιο του «Battle of the Legends».

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα events μαχητικών αθλημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ εν Ελλάδι.

Στις 27 Ιουνίου 2026, ο αήττητος Φλόιντ Μέιγουεδερ, θα παίξει με τον «Iron Mike» στο «Battle of the Legends», σε μια αναμέτρηση που φέρνει στο ίδιο ρινγκ δύο διαφορετικές σχολές μάχης.

Ο Αμερικανός πυγμάχος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος, έχοντας ολοκληρώσει την επαγγελματική του καριέρα αήττητος με ρεκόρ 50-0 και έχοντας κατακτήσει 15 παγκόσμιους τίτλους σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βάρους. Ξεχώρισε για την τεχνική του αρτιότητα, την αμυντική του ικανότητα και την τακτική προσέγγιση που τον οδήγησε στην κορυφή της παγκόσμιας πυγμαχίας.

Στην άλλη πλευρά του θα βρεθεί ο Μιχάλης Ζαμπίδης, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές των ελληνικών μαχητικών αθλημάτων. Ο “Iron Mike” έχει κατακτήσει 18 παγκόσμιους τίτλους και έχει δώσει περισσότερους από 180 αγώνες στην καριέρα του, με 158 νίκες και 87 knockouts.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τις εμφανίσεις του στα ιστορικά K-1 της Ιαπωνίας, όπου ξεχώρισε για το επιθετικό του στυλ και τη δύναμη στα χτυπήματα.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens στο ΟΑΚΑ, έναν σύγχρονο κλειστό χώρο διεθνών προδιαγραφών, που αναμένεται να φιλοξενήσει χιλιάδες θεατές, ενώ η βραδιά θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά σε πολλές χώρες.

Τα εισιτήρια θα διατεθούν μέσω της Ticketmaster, με περισσότερες πληροφορίες για την έναρξη της προπώλησης να αναμένονται το επόμενο διάστημα.