Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Σεράφειο κολυμβητήριο, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 14-10, στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής στη Β' Φάση της Waterpolo League ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μια νίκη γοήτρου, σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, διατηρώντας παράλληλα το αήττητό τους και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας με 66 βαθμούς.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, αν και ξεκίνησε εξαιρετικά στο πρώτο οκτάλεπτο, δεν συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, με τους «πράσινους» να μένουν στους 57 βαθμούς, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση.

Πλέον, οι δύο ομάδες στρέφονται στα play offs του πρωταθλήματος και, εφόσον επιβεβαιώσουν τον ρόλο του φαβορί και προκριθούν στα ημιτελικά, δεν αποκλείεται να τεθούν ξανά αντιμέτωπες στον μεγάλο τελικό.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά, πήραν το πρώτο σπριντ και άνοιξαν το σκορ με όμορφο σουτ του Γκιουβέτση. Ο Ολυμπιακός απάντησε στον παίκτη παραπάνω με τον Ζάλανκι για το 1-1, όμως η συνέχεια ανήκε ξεκάθαρα στο «τριφύλλι». Ο Γκιουβέτσης έδωσε ξανά προβάδισμα στον Παναθηναϊκό σε φάση με παίκτη παραπάνω (2-1), ενώ λίγο αργότερα κέρδισε και πέναλτι, με τον Παπασηφάκη να ευστοχεί για το 3-1. Οι «πράσινοι» είχαν και δοκάρι, δείχνοντας την επιθετική τους διάθεση. Καθοριστικός ο Βάινμπεργκ, που κατέβασε… ρολά με συνεχόμενες αποκρούσεις, κρατώντας τον Ολυμπιακό χαμηλά στο σκορ. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν με Φουντούλη και Γενηδουνιά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το οκτάλεπτο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό στο +3 (4-1), έχοντας τον έλεγχο τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο οκτάλεπτο, πήρε το σπριντ και άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, μειώνοντας αρχικά σε 4-2 με τον Άνγκιαλ και στη συνέχεια σε 4-3 με ωραίο σουτ του Γενηδουνιά. Οι «ερυθρόλευκοι» έφεραν το ματς στα ίσα (4-4) με πέναλτι του Φουντούλη. Ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα, με τον Μπανίτσεβιτς να γράφει το 5-4, όμως ο Ζάλανκι ισοφάρισε ξανά σε 5-5. Οι «πράσινοι» κέρδισαν πέναλτι και ο Γκιουβέτσης έκανε το 6-5, αλλά ο Ολυμπιακός δεν άφησε το ματς να ξεφύγει, φέρνοντας το παιχνίδι στο 6-6 με τον Αλαφραγκή. Οι δύο τερματοφύλακες είχαν καθοριστικό ρόλο, με τον Βάινμπεργκ και τον Τζωρτζάτο να πραγματοποιούν σημαντικές αποκρούσεις, κρατώντας τις ομάδες τους μέσα στο παιχνίδι. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι «πράσινοι» πίεσαν με διαδοχικά σουτ, όμως ο κίπερ του Ολυμπιακού κράτησε το σκορ ισόπαλο. Έτσι, το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες στο 6-6.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν προβάδισμα από νωρίς στο τρίτο οκτάλεπτο με τον Κάκαρη (6-7) και στη συνέχεια αύξησαν τη διαφορά με τον Πούρο (6-8). Ο Παπαναστασίου έκανε εξαιρετική προσπάθεια, κλέβοντας την μπάλα και σκοράροντας στον αιφνιδιασμό για το 6-9, ενώ ο Ζάλανκι ανέβασε τη διαφορά στο +4 (6-10), βάζοντας γερές βάσεις για την ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας με τον Σκουμπάκη (7-10) και στη συνέχεια με τον Γκιουβέτση (8-10), όμως η διαφορά παρέμεινε υπέρ του Ολυμπιακού. Καθοριστικές και σε αυτό το διάστημα οι επεμβάσεις του Βάινμπεργκ, που κράτησε τον Παναθηναϊκό μέσα στο παιχνίδι, παρά την πίεση του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά και στο τελευταίο μέρος, με τον Κάκαρη να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ για το 8-11, αιφνιδιάζοντας τον Βάινμπεργκ. Ο Φουντούλης ανέβασε τη διαφορά στο +4 (8-12 και 9-13), δίνοντας σαφές προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ενώ ο Δήμου «σφράγισε» ουσιαστικά τη νίκη με το 9-14. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας αρχικά με τον Κοπελιάδη (9-12) και αργότερα με τον Γκιουβέτση (10-14), ενώ είχε και δοκάρι με τον Σκουμπάκη. Ωστόσο, δεν κατάφερε να επιστρέψει ουσιαστικά στο παιχνίδι. Ο Τζωρτζάτος πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας το προβάδισμα της ομάδας του, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το ματς με 14-10.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-5, 2-4, 2-4

Παναθηναϊκός (Μ. Βολτυράκης): Βάινμπεργκ, Βολτυράκης, Σκουμπάκης 2, Δευτεραίος, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Μελισσάρης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 1, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.