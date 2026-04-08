«Περίπατος» της Βουλιαγμένης με Εθνικό πριν τη Βαρκελώνη

Μία καλή προπόνηση είχε την ευκαιρία να κάνει η Βουλιαγμένη στον Πειραιά απέναντι στον Εθνικό, στο -θεωρητικά- πιο ενδιαφέρον ματς της 20ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών.

Παρά την απογοήτευση από την ήττα στον τελικό του κυπέλλου, ο ΝΟΒ κυριάρχησε πλήρως στο παιχνίδι, πήρε με χαρακτηριστική άνεση τη νίκη με 18-7 και στρέφει πλέον την προσοχή του στον πρώτο προημιτελικό του Champions League με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Σαντ Αντρέου, τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) στη Βαρκελώνη.

Με έξι γκολ της 15χρονης Αφροδίτης Μπιτσάκου, ο 'Αλιμος πέτυχε σημαντική νίκη επί του ΠΑΟΚ με 17-12 στο Ποσειδώνιο και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη συμμετοχή του στα πλέι-οφ, αποκτώντας παράλληλα σημαντικό προβάδισμα για μία θέση στην τετράδα της κανονικής περιόδου.

Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη ισοβαθμεί στην τρίτη θέση με τη Γλυφάδα, η οποία νίκησε 9-4 τον ΝΟ Πατρών, ενώ ο "δικέφαλος του βορρά" έμεινε τέσσερις βαθμούς πιο πίσω, ισόβαθμος με τον Εθνικό και τον Πανιώνιο, ο οποίος νίκησε δύσκολα στη Γλυφάδα του -τυπικά γηπεδούχου- ΝΟ Χανίων με 8-6. Στην τριπλή ισοβαθμία, η ομάδα του Πειραιά είναι αυτή που υστερεί και μένει εκτός πλέι-οφ, αν και φυσικά αυτό μπορεί να αλλάξει στις δύο αγωνιστικές που απομένουν.



Η ΝΕ Πατρών, τέλος, επικράτησε 17-12 του ουραγού ΝΟ Ρεθύμνου, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν το... ραντεβού τους για τα πλέι-άουτ, όπου πιθανότατα θα μονομαχήσουν (ως 9ος και 12ος αντίστοιχα) για την παραμονή στη Waterpolo League.