Μάζης: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι και πιο έτοιμοι στον τελικό»

Ο Δημήτρης Μάζης ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι καλύτερος στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ώστε να το διεκδικήσει.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανιώνιο 15-11 στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας που έγινε στο κολυμβητήριο της Βάρης και πέρασε στον αυριανό (27/2) τελικό.

Ο προπονητής των «πρασίνων», Δημήτρης Μάζης ανέφερε ότι η ομάδα του άξιζε την πρόκριση ωστόσο πρέπει να έχει καλύτερη αγωνιστική εικόνα στον τελικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Μάζης:

«Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα παρά το γεγονός ότι δεν πιάσαμε υψηλά στάνταρ απόδοσης. Περάσαμε στον τελικό και αύριο θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ασφαλώς πρέπει να είμαστε καλύτεροι σε πολλά πράγματα αύριο και πρέπει να παρουσιαστούμε ακόμα πιο έτοιμοι».