Kόντρα στη Γαλλία η εθνική ομάδα των γυναικών

Η Εθνική πόλο γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Πορτογαλία.

Μετά τη συντριπτική νίκη επί της Σλοβακίας στην πρεμιέρα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τις τρικολόρ με στόχο τους τρεις βαθμούς που θα εξασφαλίσουν την πρωτιά στον όμιλό της.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 19:00 και θα μεταδοθεί στο ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Ο εθνικός προπονητής, Χάρης Παυλίδης, είχε έντονα παράπονα από τις διεθνείς μας στον πρώτο τους αγώνα, καθώς όπως τόνισε λειτούργησαν ατομικά και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του, κάτι που κόντρα σε έναν πιο ισχυρό αντίπαλο μπορεί να αποβεί μοιραίο.