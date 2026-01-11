Βλάχος: «Ευχαριστημένος από την πρεμιέρα, όποιος είναι αήττητος θα πάρει το ευρωπαϊκό»

Ο προπονητής της Εθνικής πόλο, Θοδωρής Βλάχος μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αναφέρθηκε στο νέο σύστημα διαξαγωγής της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η πρεμιέρα πάντα κρύβει εκπλήξεις, αλλά εσύ με την απόδοσή σου μπορείς να ελαχιστοποιήσεις τις πιθανότητες του αντιπάλου σου. Όταν ξεκινάς με 12 λεπτά χωρίς γκολ στην άμυνα, στέλνεις ένα μήνυμα. Λάθη πάντα γίνονται, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την πρώτη μας παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα»

Για τις απουσίες του τιμωρημένου Χαλυβόπουλου και του άρρωστου Παπαναστασίου: «Το σημαντικό είναι να φθάσουμε όλοι μαζί στο τέλος χωρίς προβλήματα, με αρρώστιες. Τώρα έχουμε τον αγώνα με τη Σλοβενία, που θεωρητικά είναι πιο αδύναμη από τη Γεωργία».

Για τον νέο τρόπο διεξαγωγής του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος: «Εχει γίνει μόλις η πρώτη αγωνιστική, επομένως θα το δούμε στη συνέχεια πώς θα κυλήσει για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Μέχρι τώρα μια ήττα στον όμιλο μπορούσε να μη στοιχίσει, με το νέο σύστημα καλείσαι να παίρνεις τη νίκη σε κάθε παιχνίδι, ο αήττητος θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα».