Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική Ανδρών στο Τρεμπίνιε

Με θετικό αποτέλεσμα άνοιξε την αυλαία των αγώνων της στο εξαεθνές τουρνουά η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών, που διεξάγεται στο Τρεμπίνιε της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25 Ιανουαρίου 2026).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρά τις απουσίες των Ντίνου Γενηδουνιά, Κώστα Κάκαρη και Παναγιώτη Τζωρτζάτου, κατάφερε να επικρατήσει της Γαλλίας με 17-16, το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1).

Οι Γάλλοι είχαν τον έλεγχο του σκορ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και προηγήθηκαν μέχρι τα μέσα της τελευταίας περιόδου. Εκεί η «γαλανόλευκη» αντέδρασε, έκανε σερί 3-0 με γκολ των Χαλυβόπουλου, Παπαναστασίου και Σπάχιτς, γύρισε το ματς από 14-15 σε 17-15 και τελικά κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 17-16.

Η Εθνική μας ομάδα αγωνίζεται ξανά σήμερα, το απόγευμα (19:15), απέναντι στην Ουγγαρία, σε παιχνίδι που θα κρίνει την πρώτη θέση του Β΄ Ομίλου.

Τη Δευτέρα (5/1), η Ελλάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με μία εκ των Ιταλία, Ισπανία ή Σερβία, που συμμετέχουν στον Α΄ Όμιλο του τουρνουά.

Οκτάλεπτα: 3-3, 2-4, 7-6, 5-3

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 4, Αργυρόπουλος-Κανακάκης 1, Παπαναστασίου 4, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος 2, Σπάχιτς 3, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Γαρδίκας.