εύρεση μιας ταινίας στην αρχική σελίδα του Netflix που να μην εξαντλείται σε κλισέ εντυπωσιασμούς και εύκολους συναισθηματικούς εκβιασμούς έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Οι περισσότερες νέες κυκλοφορίες μοιάζουν φτιαγμένες με τον ίδιο ακριβώς αλγόριθμο, προσφέροντας βολικές σεναριακές λύσεις, αναμενόμενες κορυφώσεις και προβλέψιμα φινάλε που ξεχνάς μέσα σε λίγα λεπτά αφού πέσουν οι τίτλοι τέλους.
Εσύ τι θα έκανες στη θέση της; Μετά τη νέα ταινία του Netflix δεν θα είσαι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος