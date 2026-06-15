Αυτό περιμένουν οι δελφίνοι: Το ποσοστό της ΝΔ που ανοίγει αυτόματα θέμα διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αρχηγία

Μια κίνηση στην πολιτική σκηνή μπορεί να αποβεί μοιραία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη θέση του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Το Μέγαρο Μαξίμου είναι alert. Τους τελευταίους μήνες τίποτα δεν μένει στην τύχη του. Οι άμεσοι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη δουλεύουν ασταμάτητα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μετά το «τσουνάμι» που προκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την άνοδο των δύο νέων κομμάτων των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού ήταν δεδομένο πως θα έρχονταν απώλειες στη δημοτικότητα της Κυβέρνησης.