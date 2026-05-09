«Έκσταση» στο ΟΑΚΑ από τους θρυλικούς Metallica - Σε εξέλιξη η συναυλία της χρονιάς

Πανζουρλισμό έχουν προκαλέσει στους σχεδόν 80.000 φίλους τους στο ΟΑΚΑ οι Metallica, με τη θρυλική μπάντα να βγαίνει στη σκηνή εν μέσω ουρλιαχτών και χειροκροτημάτων.

Μόλις ξεκίνησε να ακούγεται το εισαγωγικό κομμάτι των Metallica στη σκηνή, ο κόσμος με υψωμένα τα κινητά για να απαθανατίσει τη στιγμή, άρχισε να φωνάζει και να κινείται στους ρυθμούς της μελωδίας.

Το στάδιο σκοτείνιασε, οι οθόνες άναψαν και η εισαγωγή έγινε με το «The Ecstasy of Gold» του Ennio Morricone, συνοδευόμενο από τα κλασικά western visuals.

Ο κόσμος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του για την ιστορική εμφάνιση του heavy metal συγκροτήματος, με το σεισμογράφο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου να καταγράφει μέχρι και... μικροσεισμούς στην περιοχή, από την ένταση του κοινού.

Προκαλούν όντως σεισμό;

Λίγο μετά τις 20:30, ήταν προγραμματισμένο να ανέβουν οι θρυλικοί Metallica στη σκηνή του ΟΑΚΑ, με το κοινό να είναι έτοιμο για έναν μουσικό «σεισμό» στο στάδιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, δεν αποκλείεται ο σεισμός να είναι και... κυριολεκτικός και για αυτό το λόγο αυτό έχει επιστρατεύει σεισμογράφος.

«Όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία…» αναφέρει με νόημα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τονίζει ότι παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

«Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως "concert quakes".

Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα.

Κατάμεστο το ΟΑΚΑ για την... εκρηκτική βραδιά

Εν τω μεταξύ, μια από τις πιο δυνατές metal βραδιές έχει στηθεί στο ΟΑΚΑ, με τους θρυλικούς Metallica να ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή και να μετατρέπουν το στάδιο σε μια τεράστια, εκκωφαντική αρένα. Το ΟΑΚΑ είναι γεμάτο από χιλιάδες fans που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της χώρας, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια γιορτή του metal. Η ένταση, ο ήχος και η ενέργεια υπόσχονται μια εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη για χρόνια σε όσους παρακολουθούν από κοντά τη συναυλία.

Η μεγάλη συναυλία ξεκίνησε δυναμικά στις 18:00 από τους Knocked Loose, οι οποίοι ήταν το πρώτο συγκρότημα που ανέβηκε στη σκηνή της εντυπωσιακής παραγωγής που έχει στηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Στις 19:00 τη σκυτάλη πήραν οι Gojira για να ακολουθήσουν οι Metallica στη μεγάλη στιγμή της βραδιάς.

Πηγή: cnn.gr