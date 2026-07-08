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Ενημέρωσε τους συμπαίκτες ότι πετάει για Ελλάδα και… Ολυμπιακό

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Το βέβαιο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει στοχευμένες κινήσεις και η διοίκηση προσπαθεί να του δώσει παίκτες που θα έχουν άμεσο αγωνιστικό αντίκτυπο.

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Ενημέρωσε τους συμπαίκτες ότι πετάει για Ελλάδα και… Ολυμπιακό