Θρίλερ στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα: Έβδομος νεκρός μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ένα νέο, τραγικό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στον ήδη βαρύ απολογισμό του σωφρονιστικού καταστήματος στην Πάτρα, καθώς την Τετάρτη διαπιστώθηκε ακόμη ένας θάνατος κρατουμένου.

Το συγκεκριμένο συμβάν αυξάνει τον αριθμό των ατόμων που έχουν καταλήξει στο εν λόγω ίδρυμα σε επτά, μέσα σε διάστημα μόλις λίγων εβδομάδων.

Μέχρι αυτή την ώρα, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον χαμό του ανθρώπου δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Η εξέλιξη αυτή πολλαπλασιάζει τα ερωτηματικά γύρω από το επίπεδο διαβίωσης στις εγκαταστάσεις του Αγίου Στεφάνου και εντείνει την ανησυχία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Τα συνεχόμενα περιστατικά έχουν κινητοποιήσει τους παράγοντες της περιοχής, οι οποίοι ζητούν άμεσα διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, διεκδικούν σαφείς εξηγήσεις για τη λειτουργία του ιατρείου των φυλακών και την επάρκεια του αρμόδιου ιατρικού προσωπικού.

Με βάση το ισχύον πρωτόκολλο, τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας. Όπως αναφέρει το tempo24.news, για τα περιστατικά αυτά έχουν σχηματιστεί ήδη επτά ξεχωριστές δικογραφίες, δίχως ωστόσο να έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική εξέλιξη μέχρι στιγμής.