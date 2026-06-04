Συνεχίζει στον πάγκο των Vikos Falcons ο Γιαπλές

Ο Θανάσης Γιαπλές θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στον πάγκο των Vikos Falkons.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι Vikos Φalcons κι ο Θανάσης Γιαπλές συνεχίζουν μαζί στην GBL! Η ΚΑΕ ΒΙΚΟΣ ΦALCONS Ιωαννίνων με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον head coach, Θανάση Γιαπλέ, για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, την ιστορική χρονιά που η ομάδα μας θα αγωνίζεται στη Stoiximan Greek Basketball League.



Μετά την απόλυτα επιτυχημένη κοινή μας πορεία στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, η οποία "επισφραγίστηκε" με την κατάκτηση του Final 4 της Elite League, η παραμονή του έμπειρου τεχνικού στο "τιμόνι" της ομάδας αποτελεί το επόμενο φυσικό βήμα για τη σταθερή μας εξέλιξη.



Ο Θανάσης Γιαπλές, με επαγγελματική διαδρομή που ξεκινά από το 1997, φέρνει στους Φalcons την τεράστια εμπειρία του από το υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο βιογραφικό του ξεχωρίζουν:



– Τίτλοι με τον Παναθηναϊκό: Ως βοηθός προπονητή, πανηγύρισε το double (πρωτάθλημα Α1 και Κύπελλο Ελλάδας) τη σεζόν 2020-21.

– Ιστορικές Επιτυχίες ως Head Coach: Οδήγησε τον ΑΓΟ Ρεθύμνου στην κορυφαία θέση της ιστορίας του, φτάνοντας στα ημιτελικά της Α1.

– Διεθνής Εμπειρία: Επιτυχημένες θητείες σε Τουρκία (Bahcesehir – ημιτελικά FIBA Europe Cup) και Κατάρ (Al-Rayyan – πρωταθλήματα και Κύπελλα).



Με τον κόουτς Γιαπλέ στην τεχνική ηγεσία, οι Vikos Φalcons εισέρχονται με αυτοπεποίθηση στη νέα πρόκληση της GBL. Coach Γιαπλέ, σου ευχόμαστε μια υγιή και γεμάτη επιτυχίες χρονιά στη μεγάλη κατηγορία».