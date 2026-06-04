«Τίποτα δεν λειτουργεί καλύτερα από την επιτυχία: Ο Νίκολιτς μάγεψε την ΑΕΚ»

Στη Σερβία επιχειρούν να εξηγήσουν γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς συμφώνησε για νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το 2029.

Πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ είναι ο Μάρκο Νίκολιτς, για ακόμη δύο χρόνια έως το 2029 και στη Σερβία αποθεώνουν τον συμπατριώτη τους, γράφοντας πως επιβραβεύεται η επιτυχία του. Παράλληλα, αναφέρεται η καλή σχέση του Νίκολιτς με τον Ηλιόπουλο, που αποφάσισαν να πορευτούν μαζί έως το 2029.

Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Mozzartsport αναφέρει:

«Ο Νίκολιτς μάγεψε τους Αθηναίους και άξιζε απόλυτα όλα όσα του συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Οι κιτρινόμαυροι είχαν μια ονειρική σεζόν, φτάνοντας κυρίαρχα στον τίτλο στα ελληνικά πλέι οφ, ένα γκολ τους χώριζε από την πρόκριση στα ημιτελικά της League Conference. Μεγάλωσαν ως ομάδα από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της αγωνιστικής χρονιάς, ωριμάζοντας σαν να ακολουθούσαν ένα μοτίβο από ένα εγχειρίδιο ποδοσφαίρου. Ή, σύμφωνα με το ήδη γνωστό μοντέλο του καλύτερου Σέρβου προπονητή ποδοσφαίρου.

Νταμπλ με την Παρτιζάν. Τίτλος στην Ουγγαρία με τη Βιντεότον. Στη Ρωσία, το Κύπελλο με τη Λοκομοτίβ, μετά με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ενδιάμεσα, το Σούπερ Καπ των ΗΑΕ με τη Σαμπάμπ Αλ Αχλί. Και τώρα το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Όλα από την πρώτη προσπάθεια.

Τίποτα δεν λειτουργεί όπως η επιτυχία. Μάγεψε τον Νίκολιτς και τον χαρισματικό, ιδιοκτήτη του συλλόγου (Μάριο Ηλιόπουλο) και μπορείς να δεις καθαρά κάθε συναίσθημα σε αυτόν. Όταν αγαπάει κάποιον, δεν τον αφήνει να φύγει έτσι απλά.

Και γι' αυτό η υπογραφή του συμβολαίου μέχρι το καλοκαίρι του 2029 προετοιμάζεται ως η καλύτερη δυνατή πράξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης πριν από μια ακόμα μεγάλη κοινή αποστολή: την πρόκριση στο Champions League!».