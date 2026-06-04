Την ήττα με ανατροπή γνώρισε η Εθνική Προπαίδων (Κ16) από το Πουέρτο Ρίκο (1-2), στο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στην Ασουνσιόν της Παραγουάης.

Συνεχίζεται η δράση στην -πολύ- μακρινή Παραγουάη για τη «Γαλανόλευκη» και τους παίκτες του κόουτς Καραγιάννη, με την Εθνική να γνωρίζει την ήττα στη 2η αγωνιστική του ομίλου.

Πριν δύο μέρες (2/6), η Ελλάδα έμεινε στο 1-1 με την οικοδέσποινα, με τον Παπαγεωργόπουλο να σκοράρει, μετά από όμορφη προσπάθεια του Κακάλη. Σήμερα (4/6) το ξημέρωμα και πάλι το γκολ «φώναζε» PAOK Academy, καθώς Κακάλης-Πριόβολος συνεργάστηκαν άψογα, με τον πρώτο να σκοράρει για το 1-0.

Όμως, οι παίκτες του Πουέρτο Ρίκο με τους Μακντόουελ και Λούντβικ έκαναν την ανατροπή για το τελικό 1-2. Απομένει μία ακόμα αγωνιστική, στην οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Βολιβία το Σάββατο (6/6) στις 21:30 ώρα Ελλάδος.