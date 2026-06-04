Ξέσπασμα Παρθενόπουλου: «Φτάνει πια, όλος ο κόσμος βλέπει - Όσοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους»!

Ο Βασίλης Παρθενόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ξέσπασε μετά τα όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Φτάνει πια τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο. Ολόκληρος ο κόσμος βλέπει. Η αδικία έχει όρια και τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί.

Το γνωρίζουν ακόμα και εκείνοι που οφείλουν να παραιτηθούν, αλλά δεν έχουν το θάρρος να το πράξουν.

Ό,τι χτίστηκε τα τελευταία χρόνια με μόχθο και βαθύ Ελληνικό πνεύμα καταρρέει.

Και αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.

Τα πραγματικά περιστατικά είναι γνωστά.

Οι ευθύνες είναι προσδιορισμένες και αναμφισβήτητες.

Δεν χωράει άλλη παράταση, άλλη δικαιολογία, άλλη σιωπή.

Όσοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ας το πράξουν με αξιοπρέπεια, όσο ακόμα υπάρχει αυτή η επιλογή.

Διότι η Ιστορία και ό,τι άλλο έπεται, δεν θα είναι εξίσου επιεικής».