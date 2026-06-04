Στα υπόψη του Παναθηναϊκού ο Μπενεντέτι

Στη μεταγραφική υπόθεση του Γκαστόν Μπενεντέτι εμπλέκουν τον Παναθηναϊκό οι Αργεντινοί. Ο 25χρονος αριστερός μπακ αγωνίζεται στην Ιντεπεντιέντε και επειδή θα μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, πολλές ομάδες ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.
Ο δημοσιογράφος Αγκουστίν Ζαμπαλέτα συμπεριλαμβάνει στις ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωση του Μπενεντέτι και τους «πράσινους», μαζί με τις Κρουζέιρο, Σάντος και Ορλάντο Σίτι. Ακόμα τονίζεται πως ο Παναθηναϊκός ήρθε σε επικοινωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αλλά δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, ούτε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του.
Ο Μπενεντέτι αποτελεί γέννημα θρέμμα της Ιντεπεντιέτε και μετρά με τη φανέλα της 132 συμμετοχές με πέντε γκολ και οκτώ ασίστ.
📌 Hay varios clubes que consultaron y sondearon la situación de Gastón Benedetti en los últimos días. El jugador de #EDLP🇦🇹 podría dar el salto a Brasil, la MLS o incluso Europa.— Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) June 3, 2026
▶️ En el caso de #Cruzeiro🇧🇷 y #Santos🇧🇷, ambos clubes esperan resolver diferentes cuestiones. En… pic.twitter.com/bQEfHry0BH