Στα υπόψη του Παναθηναϊκού ο Μπενεντέτι

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού φέρεται να βρίσκεται ο Γκαστόν Μπενεντέτι.

Στη μεταγραφική υπόθεση του Γκαστόν Μπενεντέτι εμπλέκουν τον Παναθηναϊκό οι Αργεντινοί. Ο 25χρονος αριστερός μπακ αγωνίζεται στην Ιντεπεντιέντε και επειδή θα μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, πολλές ομάδες ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Ο δημοσιογράφος Αγκουστίν Ζαμπαλέτα συμπεριλαμβάνει στις ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωση του Μπενεντέτι και τους «πράσινους», μαζί με τις Κρουζέιρο, Σάντος και Ορλάντο Σίτι. Ακόμα τονίζεται πως ο Παναθηναϊκός ήρθε σε επικοινωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αλλά δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, ούτε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του.

Ο Μπενεντέτι αποτελεί γέννημα θρέμμα της Ιντεπεντιέτε και μετρά με τη φανέλα της 132 συμμετοχές με πέντε γκολ και οκτώ ασίστ.