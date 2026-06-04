Ιταλικά ΜΜΕ: «Ενδιαφέρον από την Αβελίνο αλλά ο Μπιάνκο προτιμά να μείνει στην Ελλάδα»

Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Μπιάνκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται τέλη Ιουνίου, με τους Ιταλούς να βάζουν μια ενδιαφέρουσα παράμετρο στην υπόθεση...

Όπως διαβάσατε προ ημερών μέσα από το SDNΑ, η περίπτωση του Αλεσάντρο Μπιάνκο είναι με αστερίσκο για τους Θεσσαλονικείς, σε αντίθεση με αυτή του Βολιάκο που ολοκληρώθηκε το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ. Στις τάξεις του Δικεφάλου υπάρχουν κάποιες σκέψεις για τον Μπιάνκο, με τους Ιταλούς να βάζουν στο τραπέζι και μία ενδιαφέρουσα παράμετρο, υποστηρίζοντας πως «ο παίκτης φαίνεται αποφασισμένος να παραμείνει στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με την εφημερίδα του Νότου της Ιταλίας Il Matino, ενδιαφέρον υπάρχει όμως και από την Αβελίνο: «Σήμερα, το μέλλον του βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: Μια επιστροφή στην Ιταλία με την Αβελίνο (στη Serie B) ή μια μεταγραφή στο εξωτερικό με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

Η Φιορεντίνα, από την πλευρά της, παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Οι Βιόλα θα πρέπει να αποφασίσουν αν ο πρώην παίκτης της Μόντσα μπορεί να ενταχθεί στο νέο πρότζεκτ ή αν θα τον πουλήσουν ξανά (πιθανώς μόνιμα). Πολλά θα εξαρτηθούν από τις προτάσεις που θα λάβουν για εκείνον τις επόμενες εβδομάδες. Η Αβελίνο παραμένει σε αναμονή, γνωρίζοντας ότι το να πείσει τον παίκτη δεν θα είναι εύκολο».

