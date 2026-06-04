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Στο σημερινό Center Fox το προβάδισμα του Ολυμπιακού, η δίκαιη οργή Παναθηναϊκού, ο Σπανούλης 3ετίας & ο παντοτινός Νίκολιτς

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου τον απόηχο του 1ου τελικού Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Μαζί μας ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, πρώη βασικός χρηματοδότης του Άρη, για τη νέα εποχή στην ομάδα με Σπανούλη.
Στο σημερινό Center Fox το προβάδισμα του Ολυμπιακού, η δίκαιη οργή Παναθηναϊκού, ο Σπανούλης 3ετίας & ο παντοτινός Νίκολιτς