Στο σημερινό Center Fox το προβάδισμα του Ολυμπιακού, η δίκαιη οργή Παναθηναϊκού, ο Σπανούλης 3ετίας & ο παντοτινός Νίκολιτς

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου τον απόηχο του 1ου τελικού Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Μαζί μας ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, πρώη βασικός χρηματοδότης του Άρη, για τη νέα εποχή στην ομάδα με Σπανούλη.