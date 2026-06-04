Γιασικεβίτσιους: «Η Εφές παίζει με τον χαρακτήρα πρωταθλήτριας, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Εφές στάθηκε στα προβλήματα της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έγινε σχεδόν σαν το σενάριο του πρώτου αγώνα. Στο παιχνίδι μας και στην ομάδα μας, λόγω της κατάστασης που βιώνουμε και των τραυματισμών, αναγκαζόμαστε να προσθέτουμε νέους παίκτες. Αυτό φυσικά προκαλεί απώλεια ρυθμού σε ορισμένους παίκτες μας.

Όταν στενεύουμε το ροτέισον, είδαμε ότι γυρίζουμε τον αγώνα. Στην πραγματικότητα, είναι παρόμοιο με αυτό που βιώνουμε όλη την σεζόν.

Ειδικά με τους βετεράνους παίκτες μας και τον χαρακτήρα μας, καταφέραμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Την Παρασκευή πάμε στο σπίτι της Εφές. Ξέρουμε ότι παίζουν καλύτερα στο δικό τους γήπεδο. Παίζουν με τον χαρακτήρα πρωταθλήτριας ομάδας, αλλά εμείς πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να παρουσιάσουμε το δικό μας παιχνίδι».