Ολυμπιακός: Φουλάρει για Λόπεθ και ενίσχυση στην άμυνα

Πολλές μεταγραφικές υποθέσεις έχει ανοιχτές ο Ολυμπιακός, προσπαθώντας να κλείσει άμεσα κάποιες από αυτές.

Σε πολλά επίπεδα κινείται στα μεταγραφικά του θέματα ο Ολυμπιακός, θέλοντας να κλείσει άμεσα κάποιες υποθέσεις. Η πιο προχωρημένη περίπτωση είναι αυτή του Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρά το ενδιαφέρον της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο 31χρονος μέσος είναι θετικός στο να μετακομίσει στους «ερυθρόλευκους», καθώς θα έχει σημαντικό ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο του Μεντιλίμπαρ.

Για την άμυνα και το αριστερό άκρο, εξετάζεται ο Αντριά Πεδρόσα, ο οποίος ανήκει στη Σεβίλλη. Ωστόσο δεν υπολογίζεται στα πλάνα των Ανδαλουσιανών ο 28χρονος μπακ και στον Ολυμπιακό προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να τον αποκτήσουν είτε με μεταγραφή είτε με δανεισμό.

Για το δεξί άκρο της άμυνας, στα υπόψη βρίσκονται ο Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας του Λεβαδειακού. Και στις δύο περιπτώσεις αγκάθι αποτελούν οι υψηλές απαιτήσεις των ομάδων τους.

Για τη θέση του στόπερ, ψηλά στη λίστα βρίσκεται το όνομα του Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμας. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση του 24χρονου αμυντικού, καθώς η ομάδα από τα Κανάρια Νησιά συμμετέχει στα πλέι οφ ανόδου για τη La Liga, με τα παιχνίδια να ολοκληρώνονται στις 21/6. Παράλληλα, ενδιαφέρον γι’ αυτόν έχουν δείξει κι άλλες ισπανικές ομάδες.

