Ο εκλογικός συναγερμός στο Μαξίμου και η Άννα που κρατήθηκε

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει ενεργοποιηθεί πλήρες εκλογικό mode, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά απόλυτη πειθαρχία και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τα σενάρια για κάλπες εντός φθινοπώρου έχουν επιταχύνει τον σχεδιασμό, μετατρέποντας το κόμμα σε μηχανισμό συνεχούς προετοιμασίας. Έμπειροι συνεργάτες του πρωθυπουργού αναλαμβάνουν να χαράξουν τη γραμμή, να... εκπαιδεύσουν τα στελέχη και να εξαλείψουν κάθε αστοχία.

Ήδη ξεκινούν κλειστά briefing και εντατική προετοιμασία βουλευτών, με σαφή στόχο να μην υπάρξει ούτε ένα επικοινωνιακό λάθος σε τηλεοπτικά πάνελ και δημόσιες παρεμβάσεις. Παράλληλα, το πολιτικό βάρος μεταφέρεται στην περιφέρεια.

Ένα σχέδιο με την ενεργοποίηση δικτύου επαφών, με περιοδείες και στοχευμένες εμφανίσεις στα τοπικά μέσα τίθεται σε εφαρμογή. Η κατεύθυνση είναι σαφής:

έλεγχος της ατζέντας και διατήρηση της εκλογικής κυριαρχίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

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