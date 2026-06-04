Λάσο: «Σκεφτόμαστε τι κάναμε λάθος, να συνέλθουμε γρήγορα»

Ο Πάμπλο Λάσο στις δηλώσεις του μετά τη δεύτερη καρμπόν-ήττα της Εφές από τη Φενέρμπαχτσε στάθηκε στον τρόπο που χάθηκαν τα ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Εκείνη τη στιγμή τα συναισθήματά μας δεν είναι καθόλου καλά. Χάσαμε και τους δύο αγώνες με διαφορά μόλις ενός πόντου και έτσι, φυσικά, ο άνθρωπος σκέφτεται κάθε λάθος που έκανε, επειδή με μία ακόμα θετική φάση θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει τον αγώνα.

Από τη μία πλευρά, το γεγονός ότι ελέγξαμε και τους δύο αγώνες είναι θετικό για την ομάδα, αλλά από την άλλη, το ότι δεν καταφέραμε να τους ολοκληρώσουμε με νίκη μας κάνει να νιώθουμε άσχημα.

Ξέραμε πόσο δύσκολο θα ήταν να κερδίσουμε εδώ για πολλούς λόγους και αυτή τη στιγμή νιώθουμε άσχημα. Ωστόσο, πρέπει να συνέλθουμε γρήγορα γιατί σε λιγότερο από 48 ώρες έχουμε ακόμα έναν αγώνα».