Συγκίνηση στην Κοπεγχάγη με πανό αφιερωμένο στον Μάριο Οικονόμου (pic)

Το δικό τους «αντίο» στον Μάριο Οικονόμου είπαν οι οπαδοί της Κοπεγχάγης, τιμώντας τη μνήμη του Έλληνα πρώην ποδοσφαιριστή με ένα συγκινητικό πανό.

Ο άδικος χαμός του 33χρονου σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στις ομάδες όπου αγωνίστηκε στο εξωτερικό, με την Κοπεγχάγη να μην ξεχνά την παρουσία του στη Δανία.

Κατά τη διάρκεια αγώνα της Κ19 του συλλόγου, οι φίλοι της ομάδας σήκωσαν πανό πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, το οποίο έγραφε: «Αναπαύσου εν ειρήνη Μάριε», δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

Ο Μάριος Οικονόμου φόρεσε τη φανέλα της Κοπεγχάγης για δύο χρόνια, καταγράφοντας 20 συμμετοχές και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο.

