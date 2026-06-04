Πάνω από τις μισές παραλίες στην Ελλάδα χωρίς ναυαγοσώστη - Πού οφείλονται οι τόσοι πνιγμοί

Μόλις το 40%-45% των οργανωμένων παραλιών της χώρας διαθέτει σήμερα ναυαγοσώστη, αν και βρισκόμαστε ήδη στις αρχές Ιουνίου και οι τουριστικές ροές συνεχώς αυξάνονται.

Κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των αναθέσεων από τους οικείους δήμους και στις υπόλοιπες παραλίες, ώστε να αποκτήσουν και αυτές ναυαγοσώστη, χωρίς να αποκλείεται σε κάποιες να φτάσουμε ακόμα και στον Ιούλιο. Μάλιστα, πρόκειται για μόνιμη παθογένεια της ελληνικής Πολιτείας, από τη στιγμή που καταγράφεται κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι νησιά με έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών - τουριστών κάθε χρόνο αυτήν τη στιγμή, στις αρχές Ιουνίου, δε διαθέτουν ναυαγοσώστη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Κως και η περιοχή της Χερσονήσου του Ηρακλείου.

Τα παραπάνω ανάφερε στο ethnos.gr ο Μάριος Μυρωνάκης, πρόεδρος της Ένωσης Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδος, ο οποίος παρέθεσε και τις σημαντικότερες αιτίες, εξαιτίας των οποίων καταγράφουμε κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες. Αυτός, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, ανέρχεται σε περίπου 373 άτομα ετησίως.

Την ίδια στιγμή, κάθε καλοκαίρι γίνονται από τους ναυαγοσώστες περίπου 4.000 διασώσεις ατόμων, στις οποίες βοηθάει και η χρήση πολύ σύγχρονων μέσων. Για παράδειγμα, σήμερα κάθε σημείο ναυαγοσώστη διαθέτει απινιδωτή.

«Η χώρα μας διαθέτει περίπου 14.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο και μάλιστα στις θάλασσές μας γίνονται πάρα πολλές δραστηριότητες, όπως θαλάσσια σπορ, ενοικίαση σκαφών και άλλες. Η Πολιτεία θέσπισε το 2020 πλαίσιο σημαντικό για την ασφάλεια στις ελληνικές παραλίες, όμως, επέβαλλε την παρουσία ναυαγοσώστη μόνο από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, αν και το Μάιο όπως και τον Οκτώβριο έχουμε πολλούς λουόμενους στις παραλίες. Επίσης, η χρηματοδότηση που δίνεται στους δήμους για την ασφάλεια στις παραλίες ισχύει μόνο για τέσσερις μήνες. Μόνο δύο δήμοι στην Ελλάδα, της Ρόδου και της Ζακύνθου έχουν ναυαγοσώστες και τον Οκτώβριο. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, εξαιτίας των οποίων καταγράφουμε πολλούς πνιγμούς κάθε χρόνο», λέει στο ethnos.gr ο κ. Μυρωνάκης.

Εγκεκριμένο διάταγμα από το ΣτΕ «καρκινοβατεί» δύο χρόνια

Κατά τον ίδιο, διάταγμα εγκεκριμένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο θα έδινε πολλές και σημαντικές λύσεις στην κατεύθυνση της ασφάλειας στις παραλίες, βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια… έξω από το γραφείο του υπουργού Ναυτιλίας και για... ανεξήγητο λόγο δεν προχωράει, ώστε να τεθεί σε ισχύ.

«Σε αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι αρμόδιες κατά τόπους επιτροπές θα έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για το διάστημα που θα πρέπει να βρίσκονται ναυαγοσώστες στις παραλίες. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει η δυνατότητα να επιμηκυνθεί το διάστημα παρουσίας των ναυαγοσωστών. Επίσης, πολλοί ναυαγοσώστες είναι φοιτητές, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παρουσία τους στις θάλασσες τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο με την εξεταστική περίοδο. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο θέμα της ασφάλειας. Την ίδια στιγμή, απαγορεύεται να εργαστούν στη χώρα μας εκπαιδευμένοι αλλοδαποί ναυαγοσώστες, η παρουσία των οποίων θα κάλυπτε κενά. Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε κάθε χρόνο περίπου 3.000 ναυαγοσώστες, όμως, ο αριθμός των υπαρχόντων δε φτάνει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα, να απαιτούνται πολλές μετακινήσεις και άρα υψηλότερο κόστος», τονίζει ο κ. Μυρωνάκης.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδος αναφέρει ακόμα ότι ανέρχονται σε είκοσι εκατομμύρια ευρώ ετησίως τα χρήματα για το μισθολογικό κόστος καθώς και για τη διαβίωση των ναυαγοσωστών. Άλλα δέκα εκατομμύρια ευρώ απαιτούνται για τις υποδομές, τον εξοπλισμό, τα μέσα κτλ.

«Δυστυχώς, οι δήμοι περιμένουν πρώτα να πάρουν τα χρήματα από την Πολιτεία και μετά προχωρούν σε αναθέσεις για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών. Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι αναθέσεις να γίνονται ακόμα και μέσα στον Ιούνιο και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο. Σήμερα η περιοχή της Χερσονήσου Ηρακλείου με τις πολλές παραλίες, η Κως, η Ρόδος και η Κέρκυρα δε διαθέτουν ναυαγοσώστη. Δυστυχώς, κάνουμε τη δουλειά μας με πολύ άγχος και εξαιτίας των κυρώσεων. Όμως, δε θα έπρεπε η δουλειά μας να είναι αγχώδης, ώστε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό», αναφέρει ο κ. Μυρωνάκης.

Το 80% των πνιγμών αφορά ηλικιωμένους

Ο ίδιος σημειώνει ότι το 80% των πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες αφορά άτομα τρίτης ηλικίας και περίπου το 80% αυτών είναι Έλληνες. Σχεδόν στο σύνολό τους οι πνιγμοί ατόμων τρίτης ηλικίας οφείλονται σε παθολογικά αίτια. Μάλιστα, οι περισσότεροι πνιγμοί ηλικιωμένων καταγράφονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως σε Αττική και Χαλκιδική.

Το υπόλοιπο 20% των πνιγμών, που δεν αφορά άτομα τρίτης ηλικίας, οφείλεται κυρίως σε κόπωση και υπερεκτίμηση δυνάμεων.

«Θα πρέπει να γίνονται γενικευμένες ενημερώσεις, ώστε να καταλάβουμε ότι πρέπει να προσέχουμε τους ηλικιωμένους όπως τα μικρά παιδιά. Δε γίνεται να κατεβάζεις ηλικιωμένο για μπάνιο στην παραλία με σαράντα βαθμούς θερμοκρασία. Επίσης, δυστυχώς, πολλοί ηλικιωμένοι δε δέχονται ότι δεν μπορούν», σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδος.

Τέλος, ο ίδιος αναφέρει ότι σε περισσότερο επικίνδυνες έχουν εξελιχθεί οι απάνεμες και χωρίς κυματισμό παραλίες. Αυτό διότι και οι λουόμενοι προσέχουν λιγότερο αλλά και επειδή οι ναυαγοσώστες δεν μπορούν να αποτρέψουν την είσοδο στη θάλασσα.

Πηγή: ethnos.gr