Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας που έπεσε με ταξί στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Πέμπτης (04.06.2026) μετά από μεγάλη επιχείρηση στελεχών του Λιμενικού που προσπάθησαν να τον ανασύρουν ζωντανό χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν.

Το ταξί έπεσε στην Πύλη Ε4 που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα, στην περιοχή έφτασε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες.

Δύτες κατάφεραν και έβγαλαν τον άνδρα μέσα από το ταξί, αλλά ήταν αργά, καθώς είχε χάσει τη ζωή του. Από το σημείο τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

Για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα στην περιοχή έφτασε και γερανοφόρο όχημα.

Το σημείο στο οποίο έχει πέσει το ταξί στο λιμάνι του Πειραιά έχει πάνω από 8 μέτρα βάθος με το γερανοφόρο να ξεκινά την ανέλκυση του αυτοκινήτου

Πηγή: newsit.gr