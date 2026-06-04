Η απόφαση για το Πύργος-Ζάκυνθος – Ποιες ομάδες παίρνουν την άνοδο στη Super League 2

Την απόφασή της για την τύχη του Πύργος-Ζάκυνθος που είχε διακοπεί πήρε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, διαμορφώνοντας την κατάσταση της ανόδου στη Super League 2.

Τη νίκη στα χαρτιά με 3-0 έδωσε στη Ζάκυνθο η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, στο διακοπέν παιχνίδι με την Πύργο, ωστόσο δεν τιμώρησε την ομάδα της Ηλείας με αφαίρεση βαθμών. Της επέβαλλε πρόστιμο και δύο αγώνες κεκλεισμένων των θυρών.

Με αυτή την απόφαση, βάσει της βαθμολογίας, το εισιτήριο για τη Super League 2 παίρνει η Ζάκυνθος και ο Πύργος, ο οποίος υπερτερεί στην ισοβαθμία του Άρη Πετρούπολης.

Αναλυτικά η απόφαση:

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με τον αγώνα ΠΑΣ Πύργος-ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961, που διεξήχθη στις 10.05.2026 στο πλαίσιο της 3ης φάσης της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (2ος όμιλος, 4η αγωνιστική).

Συνεκδικάζει την α) υπ’ αριθ. πρωτ. 11105/18.05.2026 κλήση προς απολογία και συζήτηση της με αριθμ. πρωτ. 10719/12.05.2026 ένστασης του σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά του καθ’ ου η ένσταση σωματείο ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 περί αντικανονικής διακοπής του αγώνα που διεξήχθη στις 10.05.2026 στο πλαίσιο της 3ης φάσης της Γ΄ Εθνικής (2ος όμιλος, 4η αγωνιστική) μεταξύ των ομάδων των ως άνω σωματείων β] την με αριθμ. πρωτ. ΕΠΟ 11674/28.05.2026 κλήση- συμπληρωματική δίωξη σε απολογία των ως άνω εγκαλούμενων σωματείων και γ] την από 19.05.2026 με αριθμό πρωτοκόλλου 11228/20.05.2026 (και 611680/28.05.2026) πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου Άρης Πετρούπολης.

Απορρίπτει την με αριθμ. πρωτ. 10719/12.05.2026 ένσταση του σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά του καθ’ ου η ένσταση σωματείο ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 περί αντικανονικής διακοπής του αγώνα που διεξήχθη στις 10.05.2026 στο πλαίσιο της 3ης φάσης της Γ΄ Εθνικής (2ος όμιλος, 4η αγωνιστική) μεταξύ των ομάδων των ως άνω σωματείων.

Δέχεται ότι το εγκαλούμενο σωματείο ΠΑΣ Πύργος τέλεσε την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 15 παρ. 3 ΙΙ β ΠΚ/ΕΠΟ (ρίψη αντικειμένων εκ της οποίας επήλθε σωματική βλάβη ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα από τον διαιτητή).

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε ως απορριπτέο.

Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο ΠΑΣ Πύργος: α) χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, β) Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 με τέρματα 0-3, και γ) Επιβάλλει ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για δύο (2) αγωνιστικές.

Δέχεται εν μέρει την πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου Άρης Πετρούπολης.