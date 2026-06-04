Τεχνικός διευθυντής Λιόν για Γιάρεμτσουκ: «50-50 να παρεμείνει»

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ παραμένει στο μεταγραφικό προσκήνιο, καθώς η Λιόν εξακολουθεί να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, παρά την επιθυμία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τον διατηρήσει στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Ο τεχνικός διευθυντής της γαλλικής ομάδας, Ματιέ Λουί-Ζαν, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Ουκρανού επιθετικού και απάντησε χαρακτηριστικά: «50%». Η τοποθέτησή του δείχνει πως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται ότι στη συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών υπάρχει ρήτρα αγοράς ύψους 5 εκατ. ευρώ, ενώ ο Γιάρεμτσουκ έχει ήδη συμφωνήσει με τη Λιόν για τους όρους του συμβολαίου του σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η σχετική οψιόν.