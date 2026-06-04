Καλαμάτα: «Τέλος με αυτά που έμαθα, δεν τον αναγνωρίζω ως παιδί μου»

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να είχε τοποθετήσει GPS και συσκευή παρακολούθησης στη μητέρα των παιδιών του.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στις Αρχές.

Ο 41χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Κατά την παρουσία του ενώπιον του εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη συνέχεια έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας.

Η υπεράσπισή του επιμένει ότι ο κατηγορούμενος δέχθηκε αρχικά επίθεση από τη σύζυγό του και ότι, αφού της αφαίρεσε το μαχαίρι, της προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα.

Παρ’ όλα αυτά, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 41χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα το μεσημέρι για την απολογία του.

«Δεν τον αναγνωρίζω πλέον ως παιδί μου»

Την ίδια ώρα, ο πατέρας του κατηγορούμενου, μιλώντας στο Star, καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις του γιου του και ζητά να λογοδοτήσει για όσα έκανε.

«Αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο. Ως πατέρας θα τον έφτυνα για όσα έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, έμαθε για τα όσα βίωνε η νύφη του και πλέον δεν θέλει καμία σχέση με τον γιο του.

«Για μένα τελείωσε ως παιδί μου. Από τη στιγμή που έμαθα ότι νάρκωσε τα παιδιά, τον διέγραψα από τη ζωή μου. Δεν θέλω ούτε να τον βλέπω. Συμπεριφέρθηκε σαν ζώο», δήλωσε.

Βαρύ πένθος στην κηδεία της 39χρονης

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της Καλαμάτας αποχαιρέτησαν την 39χρονη Βασιλική.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε παρουσία πλήθους κόσμου, που συνόδευσε τη νεαρή μητέρα στην τελευταία της κατοικία.

Οι συγγενείς της εμφανώς συντετριμμένοι δυσκολεύονταν να αποδεχθούν την τραγική απώλεια, ενώ φίλοι της μίλησαν με συγκίνηση για τον χαρακτήρα και την καλοσύνη της.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το έγκλημα, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή της στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Παρακολουθούσε την Βασιλική με GPS και κοριό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε συστηματικά κάθε κίνηση της 39χρονης.

Ειδικότερα, στο όχημά της εντοπίστηκε συσκευή GPS που επέτρεπε τον εντοπισμό των μετακινήσεών της, ενώ μέσα στο σπίτι βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγός της είχε τη δυνατότητα να ακούει τις συνομιλίες της.

Η φράση που προκάλεσε ανατριχίλα

Φίλοι της 39χρονης κατέθεσαν στις Αρχές ότι η ίδια είχε εκφράσει φόβους για την ασφάλειά της.

Όπως ανέφεραν, τους είχε πει χαρακτηριστικά: «Αν κάποια στιγμή μου συμβεί κάτι, καλέστε την αστυνομία. Θα με έχει σκοτώσει ο άντρας μου».

Πηγή: iefimerida.gr