Παναιτωλικός: Αποχωρεί ο Μάκης Μπελεβώνης

Παρελθόν από τον Παναιτωλικό μετά από 14 χρόνια σε διάφορα πόστα, αποτελεί ο Μάκης Μπελεβώνης, με την αγρινιώτικη ΠΑΕ να τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

Αναλυτικά:

Ο Μάκης Μπελεβώνης αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή του Παναιτωλικού, τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών από διάφορα πόστα.

Αρχικά φόρεσε τη φανέλα της ομάδας ως ποδοσφαιριστής από το 1991 έως το 1997, όταν και παραχωρήθηκε με μεταγραφή. Αγωνίστηκε στη μεγάλη κατηγορία με την Καλαμάτα και τον ΟΦΗ, για να επιστρέψει στον Παναιτωλικό το 2007.

Ως αρχηγός της ομάδας συνέβαλε καθοριστικά στις δύο ανόδους από τη Γ’ και τη Β’ Εθνική, πραγματοποιώντας το όνειρό του να αγωνιστεί με τον Τίτορμο στη Super League.

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας το 2012 συνέχισε να προσφέρει στον Σύλλογο από διοικητικά πόστα. Πανηγύρισε την τελευταία άνοδο του Παναιτωλικού ως Γενικός Αρχηγός, ενώ στα 13 χρόνια που ακολούθησαν, με την ομάδα να έχει αδιάλειπτη παρουσία στη Super League, υπηρέτησε με επιτυχία ως Τεχνικός Διευθυντής.

Ο μεγαλομέτοχος Φώτης Κωστούλας, ο πρόεδρος Γεράσιμος Μπελεβώνης και τα μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και το προσωπικό της ΠΑΕ Παναιτωλικός, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στον Μάκη Μπελεβώνη για τη μακρόχρονη και τεράστια προσφορά του στον Σύλλογο, την αφοσίωση και αγάπη για την ομάδα, καθώς και για τη σημαντική συμβολή του στις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας της.

Θα έχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στην οικογένεια του Παναιτωλικού και τον συνοδεύουν οι ευχές μας για υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής του.