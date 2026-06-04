Φιλικό δοκιμών για την Εθνική στη Στοκχόλμη

Τη Σουηδία αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική μας ομάδα στη Στοκχόλμη, σε φιλικό παιχνίδι.

Ως ευκαιρία για δοκιμές αντιμετωπίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα δύο καλοκαιρινά φιλικά της Εθνικής Ελλάδας με τη Σουηδία και την Ιταλία. Απόψε (20:00, Alpha) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει στη Στοκχόλμη τους Σουηδούς και ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα κάνει αλλαγές.

Οι απουσίες των Καρέτσα, Γιαννούλη, Κωνσταντέλια, Μπακασέτα, αναγκάζουν τον Γιοβάνοβιτς να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νέα πρόσωπα, ενώ θέλει να δοκιμάσει και άλλο αγωνιστικό στιλ. Αυτό προανήγγειλε στις δηλώσεις του, θέλοντας να βρει τον τρόπο να κάνει την Εθνική πιο δημιουργική και πιο αποτελεσματική.