Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Το 2015 πήγα στο γραφείο του και διάβαζε έγγραφα υποκλοπών της ΕΥΠ» (vids)

Σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποκαλύπτοντας ότι τον Μάρτιο του 2025, στους πρώτους μήνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την είχε καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου για να της επιδείξει έγγραφα από παρακολουθήσεις της ΕΥΠ

Μιλώντας στο Mega News και τον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας το βράδυ της Τετάρτης 3/6, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι τον Μάρτιο του 2015 είχε δει τον τότε πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του είχε δώσει ο Γιάννης Ρουμπάτης, τότε διοικητής της ΕΥΠ.

«Ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου, τον Μάρτιο του 2015, και άρχισε να ξεφυλλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι «θέλουμε να φάμε έναν συριζαίο».

Όταν είδα έναν Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβίσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τον διάλογο που είχε με τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Σε ερώτηση που της έγινε ποια ήταν η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «δεν απάντησε και εγώ έφυγα μετά από αυτήν τη συζήτηση».

Μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισήμανε ακόμη ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. είναι και ο πρώην διοικητής της αντιτρομοκρατικής και διατελέσας υποδιοικητής της ΕΥΠ, Φώτης Παπαγεωργίου.

«Σιγά που ο Τσίπρας είναι δεύτερος»

Στην ίδια συνέντευξη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. «Σιγά που είναι δεύτερος» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι ο «αθεόφοβος» Τσίπρας υπόσχεται τώρα να τα βάλει με τα funds τα οποία ο ίδιος έφερε ως πρωθυπουργός.

«Είμαι εδώ για να θυμίζω στον κόσμο τι έχει κάνει ο Τσίπρας» δήλωσε επίσης, τονίζοντας ότι για την ίδια είναι εξίσου αλγεινή η πορεία του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού αλλά και η μετέπειτα πορεία του που έβαλε στόχο να διαλύσει την αντιπολίτευση.

Πηγή: enikos.gr