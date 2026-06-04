Μένει ΟΦΗ ο Φούντας – Ο Μπούσης προανήγγειλε την ανανέωση!

Ο Μιχάλης Μπούσης προανήγγειλε την παραμονή του Ταξιάρχη Φούντα στον ΟΦΗ.

Έντονη ήταν η φημολογία το τελευταίο διάστημα ότι ο Ταξιάρχης Φούντας θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Ωστόσο, ο Μιχάλης Μπούσης δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα και φαίνεται πως κατάφερε να κρατήσει τον 30χρονο επιθετικό στον ΟΦΗ.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο μεγαλομέτοχος των Κρητικών προανήγγειλε την παραμονή του Φούντα στο Ηράκλειο!

Ο Μιχάλης Μπούσης ανέβασε πανηγυρική φωτογραφία από τον τελικό Κυπέλλου με το τρόπαιο στα χέρια και στη φωτογραφία απεικονίζεται και ο Ταξιάρχης Φούντας αναγράφοντας «here we go»!