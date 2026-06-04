Tuttomercato: «ΠΑΟΚ και Σοσιεδάδ έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Παγιέρο»

ΠΑΟΚ και Ρεάλ Σοσιεδάδ ενδιαφέρονται, σύμφωνα με το Tuttomercato, για τον 27χρονο χαφ της Ουντινέζε, Μάρτιν Παγιέρο.

Ο 27χρονος χαφ, ο οποίος ανήκει στην ομάδα του Ούντινε, αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Κρεμονέζε, με τον δανεισμό να περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς, η οποία όμως ακυρώθηκε λόγω του υποβιβασμού της ομάδας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Tuttomercato: «ο Αργεντινός εξακολουθεί να αναζητά νέο προορισμό, με αρκετές ξένες ομάδες να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Σοσιεδάδ και ο ΠΑΟΚ».

Το συμβόλαιο του Μάρτιν Παγιέρο με την Ουντινέζε εκπνέει τον Ιούνιο του 2027, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μπάνφιλντ, Ταγιέρες, Μπόκα Τζούνιορς, αλλά και Μίντλεσμπρο, από την οποία τον αγόρασε έναντι 3 εκατ. ευρώ η Ουντινέζε.

Τη φετινή σεζόν με την ομάδα της Κρεμόνα κατέγραψε 25 συμμετοχές και ένα γκολ σε 1.460 λεπτά συμμετοχής, σε επίπεδο Serie A.