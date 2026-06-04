Αντώνης Σαμαράς: Όλα έτοιμα για το νέο του κόμμα – Στο πλευρό του πρώην βουλευτές της ΝΔ και πολιτικοί του φίλοι

Ο πρώην πρωθυπουργός «ποντάρει» στο 1,3 εκατ. ψηφοφόρων που έφυγαν από τη ΝΔ στις τελευταίες εκλογές, δηλαδή στην ίδια «δεξαμενή» στην οποία στοχεύει και η κυβέρνηση.

Η απόφαση για την ίδρυση κόμματος είναι ειλημμένη και ο Αντώνης Σαμαράς φέρεται να είναι έτοιμος να κάνει τις ανακοινώσεις όταν κρίνει πως η στιγμή είναι η κατάλληλη.

Σύμφωνα με συνομιλητές του, ο πρώην πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, το προηγούμενο διάστημα έχει σχεδιάσει μεθοδικά τις κινήσεις του για το νέο κόμμα, έχει κάνει τις απαραίτητες επαφές με τους ανθρώπους που θα συνταχθούν δίπλα του, και τα ψηφοδέλτια ανά την Ελλάδα, στην πλειονότητα τους είναι έτοιμα.

Ποιοι συντάσσονται με τον Αντώνη Σαμαρά

Τον Αντώνη Σαμαρά στηρίζουν πολιτικοί του φίλοι, πρώην βουλευτές αλλά και πρώην στελέχη της ΝΔ που έχουν απομακρυνθεί από τη «γαλάζια» παράταξη, αυτοδιοικητικά, τοπικά στελέχη κ.α..

Βασική συνισταμένη όσων φέρονται να είναι έτοιμοι να τον ακολουθήσουν στο νέο, πολιτικό του εγχείρημα είναι η αντίρρηση τους στην κεντρώα στροφή της σημερινής ΝΔ αλλά και οι επιλογές της κυβέρνησης κυρίως στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής -με αιχμή τα ελληνοτουρκικά- και της οικονομίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, όπως επιμένουν οι ίδιες πηγές, είναι έτοιμος να ανακοινώσει το νέο κόμμα, με πατριωτικό χαρακτήρα, ακόμη και το αμέσως επόμενο διάστημα, ωστόσο, όσο οι εκλογές δεν φαίνονται σε κοντινό ορίζοντα, δεν βιάζεται για το επόμενο βήμα.

Και πάντως, η ίδρυση νέων κομμάτων, του «ΕΛΑΣ» από τον Αλέξη Τσίπρα και της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» από τη Μαρία Καρυστιανού, δεν είναι καταλύτης για την τελική του απόφαση ως προς τον χρόνο ανακοίνωσης του δικού του κόμματος, σημειώνουν οι συνομιλητές του.

Στο Ηράκλειο η νέα εμφάνιση του

Ο Αντώνης Σαμαράς, το τελευταίο διάστημα, έχει πυκνώσει τις πολιτικές του εμφανίσεις, κατά τις οποίες σταθερά ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αύριο μάλιστα, Παρασκευή (5/6/2027), θα βρεθεί στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, όπου θα μιλήσει στον πρώτο κύκλο συζητήσεων του φορέα «Νόημα – Κρήτη», με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο».

Σε ποιες «δεξαμενές» ποντάρει

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς παρακολουθούν με αυξημένο ενδιαφέρον τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, καθώς η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα φέρει ανακατατάξεις στον δεξιό και κεντροδεξιό χώρο.

Ο Αντώνης Σαμαράς «ποντάρει» στο 1,3 εκατ. ψηφοφόρων που έφυγαν από τη ΝΔ στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές του 2024, και που σήμερα, είτε βρίσκονται στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων, είτε μετακινήθηκαν σε κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, με συντηρητικές ρίζες, όπως η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Πρόκειται για την ίδια εκλογική «δεξαμενή» στην οποία στοχεύει και η ΝΔ, βάζοντας εμπόδια στο δρόμο της για «υψηλές πτήσεις» στις εκλογές, και ακόμη περισσότερο στον στόχο της αυτοδυναμίας.

Πηγή: newsit.gr