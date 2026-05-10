Πυροβολισμοί μεταξύ μοτοσικλετιστών στην Κυψέλη - Ένας τραυματίας - Αναζητείται ο δράστης

Στην Κυψέλη σημειώθηκε ένοπλο επεισόδιο μεταξύ δύο μοτοσικλετιστών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εξ αυτών στα πόδια.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη, έπειτα από ένοπλο επεισόδιο περίπου στις 08:01.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο μοτοσικλετιστές ενεπλάκησαν σε επεισόδιο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλον στα πόδια.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες θύτης και θύμα πιθανότατα γνωρίζονταν μεταξύ τους, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Πηγή: newsbomb.gr