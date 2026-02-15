Ιστορική ημέρα: Για πρώτη φορά δημοσιεύονται φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Ανατριχίλα! Για πρώτη φορά δημοσιοποιούνται φωτογραφικά τεκμήρια από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων κρατουμένων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου 1944 από τις γερμανικές δυνάμεις Κατοχής.

Οι εικόνες, άγνωστες μέχρι σήμερα στην ελληνική ιστοριογραφία και στη δημόσια συζήτηση, αποδίδονται σε άλμπουμ που φέρεται να ανήκε στον Χέρμαν Χόϊερ, υπολοχαγό ο οποίος υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon με έδρα τη Μαλακάσα. Το υλικό εμφανίστηκε σε αγγελία διαδικτυακής δημοπρασίας στην πλατφόρμα eBay από πωλητή με έδρα το Βέλγιο, χωρίς να προσδιορίζεται ο φωτογράφος. Στη συνέχεια αναρτήθηκε και έγινε ευρύτερα γνωστό μέσω της σελίδας Greece at WWII Archives.

Μέχρι σήμερα, η Εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή ήταν τεκμηριωμένη κυρίως από επιστολές μελλοθανάτων, μαρτυρίες επιζώντων και μεταγενέστερες ιστορικές μελέτες. Η ύπαρξη φωτογραφικού υλικού από την ίδια την ημέρα της εκτέλεσης δεν είχε καταγραφεί στη σχετική βιβλιογραφία.

Η ανάδυση των συγκεκριμένων εικόνων προσθέτει μια νέα κατηγορία πηγών προς διερεύνηση. Παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν την προέλευση, τη γνησιότητα, την ακριβή διαδρομή του άλμπουμ μέχρι σήμερα, καθώς και την ταυτοποίηση προσώπων και σημείων που αποτυπώνονται στα καρέ.

Παράλληλα, η δημοσιοποίηση μέσω της εμπορικής πλατφόρμας e-bay επαναφέρει τη συζήτηση για τη διαχείριση ιστορικών τεκμηρίων που συνδέονται με γεγονότα μαζικών εκτελέσεων και ευρύτερα με την περίοδο της Κατοχής. Ιστορικοί και φορείς μνήμης έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη τέτοιο υλικό να εντάσσεται σε οργανωμένα αρχεία και δημόσιες συλλογές, όπου μπορεί να αξιοποιηθεί ερευνητικά και να είναι προσβάσιμο με θεσμικούς όρους.

Οι φωτογραφίες αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης το επόμενο διάστημα, καθώς ενδέχεται να συμβάλουν στη συμπλήρωση ή την αναθεώρηση επιμέρους στοιχείων γύρω από ένα από τα πλέον εμβληματικά γεγονότα της Κατοχής στην Ελλάδα.



