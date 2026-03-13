Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία οπαδού του ΠΑΟΚ από οπαδό του Άρη - Τέσσερις προσαγωγές από την ΕΛΑΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία με μαχαίρι του 20χρονου στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ ήταν με τους φίλους του όταν δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι την Καλαμαριά από οπαδό του Άρη, όπως προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες. Ο δράστης φέρεται να του έστησε ενέδρα μαζί με άλλα άτομα και να του επιτέθηκε πισώπλατα και με πολλή δύναμη καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μαχαίρι τρύπησε τον πνεύμονά του, με αποτέλεσμα να χάσει τελικά τη ζωή του.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο άτομα με κουκούλες να τρέχουν και από πίσω είναι ο 20χρονος που έχει δεχτεί την μαχαιριά στην πλάτη.

Αφού κάνει κάποια βήματα καταρρέει δίπλα σε έναν κάδο και χάνει τις αισθήσεις του. Άμεσα σπεύδουν στο σημείο διάφοροι γείτονες, ενώ οι φίλοι του δεν έχουν αντιληφθεί την σοβαρότητα της κατάστασής του. Μένει στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετή ώρα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μέχρι να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Από τα ξημερώματα έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές, ενώ η σορός του 20χρονου θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για νεκροψία.

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