Τραγωδία στην Καλαμαριά: Μαχαίρωσαν και σκότωσαν οπαδό του ΠΑΟΚ

Κατέληξε το πρωί της Παρασκευής στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ένας 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ ο οποίος εντοπίστηκε χθες βαριά τραυματισμένος από μαχαίρι στην οδό Αργοναυτών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ΕΚΑΒ δέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης κλήση για έναν νεαρό ο οποίος ήταν αιμόφυρτος και έσπευσε να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες λένε ότι τρία άτομα τον κυνήγησαν και τον μαχαίρωσαν πισώπλατα μετά από διαπληκτισμό.

Οι γιατροί στο ΑΧΕΠΑ έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους, όμως ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ κατέληξε και την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

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