Καλαμαριά: Τον κυνήγησαν και τον μαχαίρωσαν στην πλάτη

Τραγική κατάληξη είχε η αιματηρή επίθεση με θύμα 20χρονο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και φαίνεται να αποδίδεται σε οπαδικό επεισόδιο, καθώς ο νεαρός υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση περίπου στις 10 το βράδυ για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στο θύμα της επίθεσης. Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο μετά τις 12 το βράδυ.

Την έρευνα για το περιστατικό έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για περιστατικό οπαδικής βίας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τρία άτομα είχαν «στήσει καρτέρι» στον νεαρό, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν.