Ο Basketball Director της Φενέρμπαχτσε επιβεβαίωσε την παραμονή των Χόρτον - Τάκερ και Μπιμπέροβιτς

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τους φίλους της Φενέρ λίγο πριν το Final-4 καθώς ο Τζεμ Τσιριτσί, Basketball Director της ομάδας, επιβεβαίωσε στο «Sports Digitale» την παραμονή των Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και Τάλεν Χόρτον - Τάκερ στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δυο τους ήταν εκ των βασικών πυλώνων της φετινής πορείας της Φενέρ μέχρι το Final-4, καθώς ο Μπιμπέροβιτς είχε 11.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 41.8% στο τρίποντο σε 40 παιχνίδια στην Euroleague, ενώ ο Χόρτον-Τάκερ 15.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, επίσης σε 40 παιχνίδια.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Τζεμ Τσιριτσί:

«Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ λατρεύει να βρίσκεται εδώ. Θα συνεχίσει μαζί μας και την επόμενη σεζόν. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο από το NBA. Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον για τον Ταρίκ (Μπιμπέροβιτς), αλλά είναι παίκτης μας και θα συνεχίσει να μένει μαζί μας».