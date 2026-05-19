Έκλεισε στον ΠΑΟΚ η Ακάσα Άντερσον! (vid)

Σημαντική κίνηση για τον ΠΑΟΚ με φόντο τις ακραίες του.

Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με την Ακάσα Άντερσον, η οποία αναμένεται να αποτελέσει, μαζί με την Γουεδέρινγκτον, βασικό κομμάτι της επιθετικής γραμμής της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν έντονο αμερικανικό στοιχείο στο ρόστερ τους, καθώς μετά τις Γουεδέρινγκτον και Αριέιλ, προχώρησαν και στην απόκτηση της 22χρονης Ακάσα Άντερσον για τις θέσεις των ακραίων.

Η νεαρή αθλήτρια ξεχωρίζει κυρίως για τις επιθετικές της ικανότητες, στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της, καθώς ο ΠΑΟΚ αναζητούσε μια παίκτρια που να μπορεί να «δέσει» με την εξαιρετική υποδοχέα και αμυντικό, Έστερ Γιάσπερ.

Η Άντερσον δεν έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα εκτός ΗΠΑ, έχοντας περάσει από τα πανεπιστήμια των Όμπερν, Μίσιγκαν και Πέρντιου, ενώ την πρώτη της επαγγελματική σεζόν την πραγματοποίησε στην Κολόμπους Φιούρι, όπου κατέγραψε περίπου 2,5 πόντους ανά σετ.

Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία για την επιλογή αυτή, με τους ανθρώπους της ομάδας να περιμένουν από την Άντερσον να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επιθετικό κομμάτι, προσφέροντας παράλληλα περισσότερες επιλογές και ευελιξία στο αρχικό σχήμα.σ