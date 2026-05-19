Πεναρόγια: «Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για 32', δεν έπρεπε να υποφέρουμε στο τέλος»

Ο Χουάν Πεναρόγια σε δηλώσεις του μετά το 1-0 της Παρτίζαν επί του Ερυθρού Αστέρα (100-94) για το ημιτελικά της AB League, τόνισε πως είναι απλώς το 1-0. στάθηκε στο κακό τέταρτο δεκάλεπτο ενώ αποθέωσε τον Νικ Καλάθη.

H Παρτίζαν έκανε το 1-0 στην σειρά απέναντι στον Αστέρα επικρατώντας με 100-94, για τα ημιτελικά της ABA League. Η ομάδα του Πεναρόγια προηγήθηκε ακόμη και με 20 πόντους διαφορά, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν όμως δεν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.

Σε αυτό το «νεκρό διάστημα» και την επιστροφή του Αστέρα στάθηκε και ο Χουάν Πεναρόγια στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χουάν Πεναρόγια:

«Είναι μόνο το 1-0. Νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για 32 λεπτά. Ελέγξαμε τον ρυθμό, παίξαμε καλή άμυνα, ειδικά στην τρίτη περίοδο. Δεν έπρεπε να υποφέρουμε στο τέλος, βλέπαμε το σκορ στα τελευταία έξι λεπτά. Στο τέλος, αξίζαμε τη νίκη, αν και έπρεπε να παλέψουμε για όλα τα 40 λεπτά. Τιμωρήσαμε τον Αστέρα στις αμυντικές του αντιδράσεις, μοιράσαμε την μπάλα. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

«Έπαιξαν καλά, εξαιρετικά. Μας δημιούργησαν προβλήματα στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά εμείς ήμασταν αυτοί που σκεφτόμασταν ήδη το επόμενο παιχνίδι. Δεχθήκαμε 35 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο και αυτό είναι πάρα πολύ».

«Είμαι χαρούμενος για το τρίτο δεκάλεπτο. Ελέγξαμε τα πάντα, ειδικά τις καταστάσεις ένας εναντίον ενός και το αμυντικό άλμα. Ο Καλάθης είχε πέντε ασίστ, αλλά είναι σαφές ότι η μία ομάδα έπαιξε καλά και η άλλη όχι. Ήταν το αντίθετο στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ».

Για την τέταρτη περίοδο:

«Αποσυνδεθήκαμε, η ενέργειά μας έπεσε. Έτσι είναι τα play-offs, πρέπει να βελτιωθούμε αυτές τις δύο μέρες. Έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Έχουμε εμπειρία και θέλαμε την μπάλα στους καλύτερους παίκτες και αυτούς που εκτελούν καλά τις βολές. Ο Κάρλικ έβαλε βολές, και μετά ο Ουάσινγκτον έβαλε καλάθι-φάουλ. Είναι σημαντικό που διατηρήσαμε την συγκέντρωσή μας όταν ο αντίπαλος βρέθηκε έναν πόντο πίσω».

Για μεταγραφές και αποχωρήσεις: «Είναι ώρα για play-offs. Δεν συζητάμε για το μέλλον των παικτών. Το επόμενο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό».